ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü - Son Dakika Ekonomi

ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.

ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.

ECB'nin banka borç anketinde tüketici kredileri ve hanehalkı kredilerinin ise sıkılaşmaya devam açıklandı. Şirket kredi taleplerindeki söz konusu düşüşün yanında konut kredileri, tüketici kredileri ve hanehalklarına yapılan diğer kredi taleplerinin arttığı vurgulanırken, söz konusu talep artışının düşük faiz oranlarından kaynaklandığı belirtildi.Bankalar, yaptırımsal eylemlerin sermaye pozisyonlarındaki güçlü etkilerini koruduğunu vurgularken, buna ek olarak ödenmeyen kredilerin ise ağırlıklı olarak risk algılaması ve riskten kaçınma kaynaklı olmak üzere, gayrimenkul ve tüketici kredi standartları üzerinde hafif sıkılaştırıcı etkisi olduğunun altı çizildi.


Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eximbank KOBİ ve ihracatçılar için kredi faiz oranını %7,95'e indirdi
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]