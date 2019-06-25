Son Dakika Haberleri: ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir
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ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir

2 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Luis de Guindos, gerileyen büyüme beklentilerinin Euro Bölgesi bankacılık sektörünün karlılık görünümlerini düşürebileceğini ve yapısal zayıflıklara neden olabileceği uyarısı yaptı.

ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı  Luis de Guindos, gerileyen büyüme beklentilerinin Euro Bölgesi bankacılık sektörünün karlılık görünümlerini düşürebileceğini ve yapısal zayıflıklara neden olabileceği uyarısı yaptı.
ECB'nin negatif faiz politikasını savunan Guindos, faiz oranlarının bankalar üzerinde etkisinin nört olduğunu belirtti.
Guindos, negatif faiz oranlarının bankalar üzerindeki etkilerinin, faizlerin ne kadar süre nagetif bölgede kalacağına bağlı olması sebebiyle, dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:00 Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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