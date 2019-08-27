Son Dakika Haberleri: Ecb/guindos:  para politikası ekonomi verilere dayandırılıyor
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Ecb/guindos:  para politikası ekonomi verilere dayandırılıyor

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ekonominin piyasalardaki görünümünün önemine rağmen, para politikasının ekonomik verilere dayandırıldığını söyledi.

Ecb/guindos:  para politikası ekonomi verilere dayandırılıyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ekonominin piyasalardaki görünümünün önemine rağmen, para politikasının ekonomik verilere dayandırıldığını söyledi.

Avrupa Ekonomik Birliği'nin, Birleşik Krallık'ın Manchester kentide düzenlenen, Yıllık Toplantısı'nda konuşan Guindos, "Üstüne basa basa tekrarladığımız üzere para politikası veriye dayalıdır, piyasaya değil. Para politikası kararlarımızı piyasa beklentilerine göre şekillendirmiyoruz" dedi.

Diğer yandan Guindos merkez bankaları ve finans piyasaları arasında "sıkı bir ikili ilişki" olduğuna işaret ederek, "Finans piyasaları merkez bankalarına, alınacak kararları etkiyecek sinyaller gönderir. Ekonominin bulunduğu nokta ve gideceği yön hakkında piyasa görünümünü öğrenmek bizim için önemli" dedi.

- İstanbul

Avrupa Merkez Bankası, Birleşik Krallık, Ekonomi, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:13 Kaynak: DHA
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