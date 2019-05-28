Son Dakika Haberleri: ECB: Hane halkı kredileri büyüme hızı yüzde 3.4'e yükseldi
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ECB: Hane halkı kredileri büyüme hızı yüzde 3.4'e yükseldi

3 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB), hane halklarının tahsisli kredilerindeki 12 aylık artış hızının Mart ayındaki yüzde 3.3'ten, Nisan ayında yüzde 3.4'e yükseldiğini açıkladı.

ECB: Hane halkı kredileri büyüme hızı yüzde 3.4'e yükseldi, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB), hane halklarının tahsisli kredilerindeki 12 aylık artış hızının Mart ayındaki yüzde 3.3'ten, Nisan ayında yüzde 3.4'e yükseldiğini açıkladı.
ECB'den Salı günü yapılan açıklamada, aynı dönemde finans dışı şirketlere verilen kredilerin artış hızı da, bir önceki aya göre 0.3 baz puan artışla yüzde 3.9'a yükseldi.
Geniş para arzı M3, Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 4.6'lık artış sonrasında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 yükselirken, dar para arzı M1'deki yıllık artış 0.1 puan gerileyerek yüzde 7.4'e geriledi.
Hane halklarının mevduatlarındaki büyüme, Mart ayındaki yüzde 5.7'den, Nisan ayında yüzde 5.8'e yükselirken, finans dışı şirketlerin mevduatları yıllık yüzde 5.8 arttı.
Parasal olmayan finansal kuruluşların mevduatlardaki yıllık büyüme hızı, Mart ayında yüzde 2.4 düştükten sonra Nisan ayında bir değişmedi.
Açıklamada, alınan önlemlerin sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarını içermediği belirtildi. oplam mevduat hızı yüzde 5.1'den yüzde 5.3'e yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:40 Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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