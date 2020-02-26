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ECB / Holzmann : Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmayacak
12 dakika önce
Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasını beklemediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19'un Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasını beklemediğini söyledi. Holzmann, diğer ECB üyelerinin yüzde 2.0 enflasyon hedefini savunmasına rağmen enflasyonun yüzde 1.5 olacağı görüşüne dair yaptığı açıklamalarını yineledi. Holzmann, konuyla ilgili geçen hafta ECB'nin "hararetli" tartışmalarda bulunduğunu da belirtti.
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