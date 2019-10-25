ECB ile BBoC arasında döviz takas anlaşması uzatıldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (BBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.

ECB'den yapılan açıklamada, Eurosystem açısından bu uzatma anlaşmasının renminbi pazarında aksaklıklar durumunda Avro Bölgesi'ndeki bankaların ani ve geçici likidite sıkıntısının giderilmesine olanak tanıyacağı ve küresel finansal istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, ECB ve BBoC arasında ilk döviz takas anlaşmasının 2013'te azami 45 milyar avro olarak imzalandığı, 2016'da 3 yıl daha uzatıldığı hatırlatıldı.