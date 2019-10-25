ECB ile BBoC swap anlaşmasını uzattı
12 dakika önce
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (BBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (BBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:14
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