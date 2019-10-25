Son Dakika Haberleri: ECB ile BBoC swap anlaşmasını uzattı
Son Dakika Ekonomi ECB ile BBoC swap anlaşmasını uzattı

ECB ile BBoC swap anlaşmasını uzattı

12 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (BBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.

ECB ile BBoC swap anlaşmasını uzattı, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (BBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:14 
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