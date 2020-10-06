ECB İtalya ve İspanya'nın kamu borçlarını hafifletti - Son Dakika

ECB İtalya ve İspanya'nın kamu borçlarını hafifletti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalya ve İspanya'nın devlet tahvillerini satın alarak, Covid-19 nedeniyle olumsuz etkilenen kamu borçlarını hafifletti.

ECB İtalya ve İspanya'nın kamu borçlarını hafifletti, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalya ve İspanya'nın devlet tahvillerini satın alarak, Covid-19 nedeniyle olumsuz etkilenen kamu borçlarını hafifletti.

ECB'nin verilerine göre, ECB İtalya'nın devlet tahvillerinden 26.8 milyar euroluk ve İspanya'nın devlet tahvillerinden de 18.7 milyar euroluk alım yaptı.

ECB verilerine göre, bankanın 1.35 trilyon euro tutarındaki pandemi acil tahvil alım programı (PEPP) kapsamında Euro bölgesi üye ülkelerinden yaptığı tahvil alımlarının toplamı 126.8 milyar euroyu buldu. ECB aynı zamanda standart Kamu Sektörü Alım Programı kapsamında da 38.3 milyar euroluk alım yaptı.İtalya daha önce de Avrupa Komisyonu'ndan büyük ölçekli girişimleri desteklemek üzere 44 milyar euro destek almıştı. Komisyon İspanya'ya da kriz ile mücadelesine destek için 1.2 milyar euro yardım yapmıştı.


Avrupa Merkez Bankası, İspanya, İtalya, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ECB İtalya ve İspanya'nın kamu borçlarını hafifletti - Son Dakika Ekonomi

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