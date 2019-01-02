Son Dakika Haberleri: Ecb, İtalyan Bankası Banca Carige'ye Geçici Yönetim Atadı

Ecb, İtalyan Bankası Banca Carige'ye Geçici Yönetim Atadı

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalyan bankası Banca Carige'ye geçici yönetim atadığını duyurdu.

Ecb, İtalyan Bankası Banca Carige'ye Geçici Yönetim Atadı, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalyan bankası Banca Carige'ye geçici yönetim atadığını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, finansal zorluk içerisinde bulunan Banca Carige'nin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesinin ardından Fabio Innocenzi, Pietro Modiano ve Raffaele Lener'in bankayı yönetmek için geçici olarak atandığı bildirildi.

Bankanın, geleceğini korumak için geçen ay yaptığı sermaye artırımı çağrısı başarısız olmuştu.

İtalya'nın en büyük 10'uncu bankası olan Banca Carige, ECB'nin doğrudan denetiminde bulunuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Fabio, Avrupa Merkez Bankası, Güncel
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