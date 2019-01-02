Ecb, İtalyan Bankası Banca Carige'ye Geçici Yönetim Atadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalyan bankası Banca Carige'ye geçici yönetim atadığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalyan bankası Banca Carige'ye geçici yönetim atadığını duyurdu.



ECB'den yapılan açıklamada, finansal zorluk içerisinde bulunan Banca Carige'nin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesinin ardından Fabio Innocenzi, Pietro Modiano ve Raffaele Lener'in bankayı yönetmek için geçici olarak atandığı bildirildi.



Bankanın, geleceğini korumak için geçen ay yaptığı sermaye artırımı çağrısı başarısız olmuştu.



İtalya'nın en büyük 10'uncu bankası olan Banca Carige, ECB'nin doğrudan denetiminde bulunuyordu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP Milletvekili Murat Emir: AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın İstifa Etmemesi Anayasa İhlalidir, AYM'ye Gideceğiz

CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı

Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak

Ardahanlılar Van'a Atanan Vali Bilmez'i Eksi 16 Derecede Kuyruğa Girip Uğurladı