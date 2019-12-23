ECB/Knot: Düşük faiz politikasının ters etki yaratma riski var - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB/Knot: Düşük faiz politikasının ters etki yaratma riski var - Son Dakika Ekonomi

ECB/Knot: Düşük faiz politikasının ters etki yaratma riski var

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, ECB'nin düşük faiz politikasının, "ters etki yaratma riski" bulunduğu uyarısı yaptı.

ECB/Knot: Düşük faiz politikasının ters etki yaratma riski var, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, ECB'nin düşük faiz politikasının, "ters etki yaratma riski" bulunduğu uyarısı yaptı.

Hollanda'da yayınlanan de Volkskrant gazetesine konuşan Knot, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarının daha yıllarca tarihin en düşük düzeylerinde kalmayı sürdürebileceğinin de altını çizdi ve ekledi:

"Kristal bir kürem yok, ancak bugünkü düşük faiz ortamının beş yıl daha sürebileceğini göz ardı edemem. Bu beni korkutuyor, çünkü geçici olarak düşük faiz oranları ile uzun süreli, kalıcı düşük faiz oranları birbirlerinden oldukça farklı şeyler" dedi.

Bugünkü düşük faiz oranlarının yatırımcılar arasında aşırı risk alımına yol açabileceğini, genç nesillerin tasarruflarını artırmaya zorlandıklarını hissetmelerine neden olabileceğini belirten Knot, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Makroekonomik perspektiften baktığımızda bu istenmeyen bir şey. Ayrıca bu düşük faiz politikasının er ya da geç kendi ayağına sıkmak olduğuna bir örnek. Eğer insanlar düşük faize yanıt olarak daha fazla tasarruf etmeye başlarlar ise, bu enflasyon üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratır."


Avrupa Merkez Bankası, Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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