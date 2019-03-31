Son Dakika Haberleri: Ecb / Knot: Euro Bölgesi Yılın İkinci Yarısında Toparlanacak

Ecb / Knot: Euro Bölgesi Yılın İkinci Yarısında Toparlanacak

1 saat önce

– Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot euro bölgesi ekonomisinin, yılın ilk çeyreğindeki zayıf verilere rağmen, yılın ikinci yarısı için daha fazla toparlanma sinyali verdiğine dikkat çekti.

Ecb / Knot: Euro Bölgesi Yılın İkinci Yarısında Toparlanacak, System.String[]
– Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot euro bölgesi ekonomisinin, yılın ilk çeyreğindeki zayıf verilere rağmen, yılın ikinci yarısı için daha fazla toparlanma sinyali verdiğine dikkat çekti.

Knot kriz sonrası önlemler arasında faiz indirimi olabileceğini ima ederek, "Bir soğuma dönemine girdiğimiz ortada, ancak bir ekonomik gerileme ya da bir kriz yok" dedi ve büyümenin en büyük göstergelerinin ücretler ve talepteki artış olduğunu söyledi. Knot Brexit konusuna değinerek, piyasaların halen anlaşmasız bir Brexit'in sonuçlarına hazır olmadığını ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:09 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Hollanda, Ekonomi
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