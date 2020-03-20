ECB, koronavirüse karşı Avro Bölgesi bankalarına esneklik gösterecek - Son Dakika
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ECB, koronavirüse karşı Avro Bölgesi bankalarına esneklik gösterecek

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele eden Avro Bölgesi bankalarına denetimlerde daha fazla esneklik gösterileceğini duyurdu.

ECB, koronavirüse karşı Avro Bölgesi bankalarına esneklik gösterecek, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele eden Avro Bölgesi bankalarına denetimlerde daha fazla esneklik gösterileceğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB'nin doğrudan denetimi altında olan bankaların küresel ekonomide koronavirüsün yol açtığı ekonomik şokların ortasında hanehalkı ve şirketlere fon sağlama rollerini yerine getirmeye devam etmelerini sağlamak için ilave önlemler alındığı bildirildi.

ECB'nin banka denetçilerinin devlet garantisi ve moratoryum ilan edilmiş sorunlu krediler konusunda Kovid-19 salgınına yanıt olarak "esneklik uygulayacağı" vurgulanan açıklamada, ECB'nin bankaları uluslararası muhasebe standardını uygularken reel ekonomiye daha fazla kredi verilmesini etkileyecek hamlelerden kaçınmasını teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, ECB'nin 12 Mart'ta açıkladığı koronavirüsün ekonomik etkisine karşı alınan önlemlerin içinde yer alan Avro Bölgesi'ndeki bankaların sermaye tamponları üzerindeki gevşetilmiş kuralların, bölgede bankaların şirketlere ve hanehalkına 1,8 trilyon avro kredi vermesine olanak sağlayacağı da ifade edildi.

Avro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren ECB, 4 Aralık 2019'da bu yıl 117 bankaya doğrudan denetleme yapacağını duyurmuştu.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:28 Kaynak: AA

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