Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'daki finansal piyasaların, gelecekte ortaya çıkması olası bir krizi daha hafif atlatabilmek için, mevcut şoku sindirme konusunda daha iyi olmaları gerektiği uyarısı yaptı.

ABD'deki piyasaların koronavirüs pandemisinin neden olduğu krizi sürecinde çok daha fazla direnç gösterdiklerini vurgulayan Lagarde, Avrupa piyasalarını da kriz karşısında daha esnek olmalırını destekleyecek çalışmanın da Avrupa Birliği'nin önceliklerine daha çok odaklanması gerektiğine işaret etti.Lagarde, gün içinde yaptığı bir başka konuşmada da, Euro bölgesinin, Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasının, önceden öngörüldüğü gibi "V" biçiminde bir geri sıçrama yerine, büyük olasılıkla "sarsıntılı" olacağını söyledi.