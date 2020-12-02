Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chirtine Lagarde, Dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin'in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söyledi.

Atlantik Konseyi'nin bir etkinliğinde soruları yanıtlayan Lagarde, Çin'nin "merkez bankası dijital para birimi" konusundaki hazırlıklara herkesten önce başladığını anımsattı, ancak, "dijital para birimi çıkarma konusunda birinci olmanın" ECB'nin öncelikleri arasında bulunmadığını vurguladı.

Dijital euro çıkarmanın, "daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli" olacağının altını çizen Lagarde, buna karşılık, bu konuda somut adımlar atmadan önce üzerinde düşünülüp, kararlaştırılması gereken daha birçok konu olduğuna dikkat çekti.Dijital para birimi hazırlanırken, "para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konularının hesaba katılması gerektiğini de vurgulayan Lagarde, ECB'nin bu konudaki öncelikleri arasında, dijital para birimini kullananların "kişisel gizlilik haklarını" korumanın da yer alması gerektiğine dikkat çekti.