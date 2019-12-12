ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor - Son Dakika Ekonomi

ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti.

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5'te tutarken, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında Lagarde, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düzenli parasal incelemelerimiz sonucunda ECB politika faizini değiştirmemeye karar verdik. Enflasyon yüzde 2.0 hedefine yakın veya bu düzeyin altına inene kadar mevcut faizlerin bu düzeyde veya bu düzeylerin daha altında kalmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşılması, enflasyon dinamiklerimizde sık sık görülüyor. 1 Kasım'da net satın alımlar ve varlık satın alım programımızı aylık 20 milyar eurodan yeniden başlattık. Bu programın, faiz kararımız etkisini gösterene kadar ve politika faizi yeniden yükseltilene kadar etmesini bekliyoruz.

"Ekim ayındaki ECB toplantısından bu yana açıklanan veriler, enflasyon üzerindeki baskıların ve Euro Bölgesi'nde görülen hafif toparlanmaya rağmen bölgede büyümedeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. Devam eden istihdam çalışmaları, büyüme ve artan maaşlar Euro Bölgesi ekonomisini güçlendirmeye devam ediyor. ECB'nin Eylül ayında oluşturduğu politika önlemleri paketi teşvikleri ekonominin bütün sektörlerinde faydalı koşulların sağlandığına işaret ediyor. Özellikle şirketler ve hanehalkları için kolaylaşan borçlanma maliyetleri, tüketici harcamaları ve iş yatırımlarını destekliyor. Bu durum da Euro Bölgesi ekonomik genişlemesi ve iç fiyat baskılarını destekleyerek enflasyonun orta dönem hedefimize ulaşmasına yardımcı olacaktır."

ECB, Euro Bölgesi enflasyon öngörülerinde yaptığı güncellemelerle, 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 1.2'de tutarken, 2020 enflasyon öngörüsünü yüzde 1.0'den, yüzde 1.1'e yükseltti, 2021 enflasyon öngörüsünü ise yüzde 1.5'ten, yüzde 1.4'e düşürdü ve 2022 enflasyon öngörüsünü de yüzde 1.6 olarak açıkladı

Görüntü dökümü:

Christine Lagarde'ın açıklamaları


Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'da fuhuşa harcanan para: İngiltere 6,5 milyar euro ile zirvede; diğer ülkelerde durum ne?
Avrupa'da fuhuşa en çok para aktaran ülke İngiltere oldu G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak

Son Dakika Haberleri
23:33 TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 arası - Son Dakika Ekonomi
22:18 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Son Dakika Ekonomi
21:38 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:33 Faiz indirimleri yatırım kararına yetmiyor - Son Dakika Ekonomi
20:59 Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]