ECB/Lagarde: Krizi aşabilmek için politika "köprüsü" gerekli - Son Dakika

ECB/Lagarde: Krizi aşabilmek için politika "köprüsü" gerekli

16.11.2020 17:00
ECB/Lagarde: Krizi aşabilmek için politika

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizi başarılı bir şekilde aşabilmek için bir "politika köprüsü"ne gereksinim olduğunu vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizi başarılı bir şekilde aşabilmek için bir "politika köprüsü"ne gereksinim olduğunu vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) düzenlediği "Değişimin Öncüleri Zirvesi"nde konuşan Lagarde, ekonomik değişimlerin "uzun ömürlü" ve "daha iyisi için" olacağına dikkat çekti.

Dönüşüm sürecinin bu aşamada hizmet sektörünü etkilediğine işaret eden Lagarde, bu sürecin en yüksek düzeyde dijitalleşmeye doğru ilerlediğini vurguladı ve ekledi:

"Özel sektörün yenilikçilik ve araştırma-geliştirmeyi desteklemesi kritik önemdedir."


Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ECB/Lagarde: Krizi aşabilmek için politika 'köprüsü' gerekli - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor         
16:51
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti         
15:05
Maske takmadığı için ceza kesen polise isyan etti: Sen hiç indirmiyor musun? Maske takmadığı için ceza kesen polise isyan etti: Sen hiç indirmiyor musun?         
14:42
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı         
11:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı         
09:15
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 17:12:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ECB/Lagarde: Krizi aşabilmek için politika "köprüsü" gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei