ECB/Lagarde: Para politikası otomatik pilotta değil - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB/Lagarde: Para politikası otomatik pilotta değil - Son Dakika Ekonomi

ECB/Lagarde: Para politikası otomatik pilotta değil

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikasının otomatik pilotta olduğu savının "saçma" olduğunu belirterek, geleceğe yönelik kılavuzun "veri temelli ve oldukça açık bir zaman çizelgesine" işaret ettiğini söyledi.

ECB/Lagarde: Para politikası otomatik pilotta değil, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikasının otomatik pilotta olduğu savının "saçma" olduğunu belirterek, geleceğe yönelik kılavuzun "veri temelli ve oldukça açık bir zaman çizelgesine" işaret ettiğini söyledi.

Bunun yanında Lagarde, göstergelerin değişmesi durumunda politikaların da buna uygun hale getirilebileceğini ekledi ve ECB'nin ekonominin evrimini izlediğine dikkat çekti.

Lagarde, ticari piyasaların ECB'nin "fiyat istikrarını nicel olarak formülleştirmesi, para politikası kılavuzu, ekonomik ve parasal analizler ve iletişim uygulamalarını" kapsaması beklenen strateji değerlendirmesine "çok fazla odaklanmamaları" gerektiğinin altını çizdi.

ECB, Perşembe günü refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurmuş ve 2003'ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.


Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı
Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir 1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:34:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ECB/Lagarde: Para politikası otomatik pilotta değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]