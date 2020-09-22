ECB / Lagarde: Toparlanma hala belirsiz, dengesiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük ekonomik şok" diye nitelendirdiği Covid-19 krizinden çıkışın "hala belirsiz, aynı zamanda dengesiz ve yetersiz" olduğu uyarısı yaptı.

Fransız ve Alman parlamenterlere bir konuşma yapan Lagarde, toparlanmanın, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı.