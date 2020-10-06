BIST100 yüzde 0.60 düştü, dolar 7.79 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.60 düştü, dolar 7.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,153 ve 1,170 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.60 düşüşle 1,153.70 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.60 düştü, dolar 7.79 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,153 ve 1,170 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.60 düşüşle 1,153.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.07 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.64 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 etsideydi.

Eylül enflasyonunun, yüzde 0.97 ile beklentilerin altında gelmesinin ardından 3-5 kuruş dolayında geriledikten sonra yükselerek, yeni tarihi rekor düzeylere tırmandılar.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, gelişmekte olan ülke para birimlerinin Pazartesi günü dolar karşısında ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilese de, ortalama olarak anlamlı bir toparlanmadan söz etmenin güç olduğu vurgulandı ve şöyle denildi: "Bu görünüme paralel olarak dolar/liranın da belirgin bir değişime imza atmadığını gördük. Teknik açıdan TL lehine hareket alanının genişlemesi için öncelikle 7.68'in altında bir kapanış görülmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Ancak bu seviyeden giderek uzaklaşmamız TL açısından şartları zorlaştırıyor."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7419 lira ve en yüksek 7.8006 lirayı gördükten sonra, 7.79 – 7.80 lira aralığında,euro en düşük 9.1224 lira ve en yüksek 9.1929 lirayı gördükten sonra, 9.19 – 9.20 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0448 lira ve en yüksek 10.1258 lirayı gördükten sonra 10.11 – 10.12 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17653 - 1.18077 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17926 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Avrupa borsalarının yükselişle başladığı günde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının ardından düştüğüne işaret edildi.Lagarde, Euro bölgesinin, Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasının, önceden öngörüldüğü gibi "V" biçiminde bir geri sıçrama yerine, büyük olasılıkla "sarsıntılı" olacağını söyledi.Lagarde, ekonominin pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılından önce dönmesinin de olası görünmediğini vurguladı; buna karşılık, ECB'nin de pandeminin olumsuz etkilerinin giderilmesine ilişkin çabaları desteklemek için de tüm aletleri kullanacağına dikkat çekti.Avrupa hisse piyasalarındaki düşüşün Türkiye borsalarına etkisinin ise sınırlı olduğu vurgulanan analizde, "Güne güçlü alımlarla başlayan Borsa İstanbul öğle saatlerinde 1,165 puan seviyelerinden işlem görüyor. Dolar ve Euro'da hafif yukarı yönlü bir seyir var. TCMB Eylül ayı enflasyon verisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolar'daki yükselişin ÜFE'ye etki ettiğini ve ilerleyen aylarda TÜFE'ye yayılabileceğinin sinyallerini verdiG denildi.


Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Koronavirüs, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.60 düştü, dolar 7.79 lirada - Son Dakika Ekonomi

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