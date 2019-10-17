Son Dakika Haberleri: ECB/Lane: Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama sürecek
Son Dakika Ekonomi ECB/Lane: Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama sürecek

ECB/Lane: Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama sürecek

59 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'nde görülen ekonomik yavaşlamanın ECB'nin tahminlerinden daha uzun süreceğini söyledi.

ECB/Lane: Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama sürecek, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'nde görülen ekonomik yavaşlamanın ECB'nin tahminlerinden daha uzun süreceğini söyledi.

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Brookings Enstitüsünde konuşan Lane, "Enflasyonun hedeflenen düzeye yakınsanması yavaşlayarak kısmen terse döndü" dedi.

Para politikasındaki gevşemenin uzun süre devam etmesi gerektiğini belirten Lane, ECB'nin alacağı önlemlerin enflasyon ve büyümede olumlu etkisi olduğunu söyledi.

Avusturya Merkez Bankası'nın yeni başkanı Robert Holzmann da, Pazartesi günü ECB'nin gevşek para politikasını yanlış bulduğunu söyledi ve yeni Başkan Chrstine Lagarde'ın "yeni bir yaklaşım bulmaya çalışacağına" inandığını vurguladı ve ekledi:

"Lagarde çok iyi bir politikacı. IMF'de farklı görüşler arasında dengeyi sağlayabildi. ECB'de farklı görüşleri dinleyeceğine ve onları ciddiye alarak yeni bir yaklaşım bulmaya çalışacağına inanıyorum. Görüşüme göre ECB'nin para politikası yanlış ve farklı bir politikaya ihtiyaç var."


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:06 Kaynak: DHA
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