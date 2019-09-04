Son Dakika Haberleri: Ecb/lane : euro bölgesi'nde gevşeklik devam ediyor
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Ecb/lane : euro bölgesi'nde gevşeklik devam ediyor

2 saat önce

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyonunun belli bir süre için, ECB'nin hedefi olan yüzde 2.0'nin hemen altında kalacağını ve Euro Bölgesi genelinde gevşekliğin devam ettiğini belirtti.

Ecb/lane : euro bölgesi'nde gevşeklik devam ediyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyonunun belli bir süre için, ECB'nin hedefi olan yüzde 2.0'nin hemen altında kalacağını ve Euro Bölgesi genelinde gevşekliğin devam ettiğini belirtti.

Lane, aynı zamanda son açıklanan yüzde 0.0 -1.5 aralığındaki enflasyon verilerinin amaçlanan  seviyede olmadığını belirterek, ECB'nin amacının enflasyonu yüzde 2 ve üzerinde tutmak olduğunu belirtti.

ECB'nin 12 Eylül'de faiz oranlarını indirerek daha fazla teşvik sunması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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