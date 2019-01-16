Son Dakika Haberleri: Ecb / Mersch: Ekonomideki Yavaşlama Resesyon Değil

Ecb / Mersch: Ekonomideki Yavaşlama Resesyon Değil

10 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Euro Bölgesi büyümesinde yaşanan yavaşlamının "resesyon olmadığını" söyledi.

Ecb / Mersch: Ekonomideki Yavaşlama Resesyon Değil, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Euro Bölgesi büyümesinde yaşanan yavaşlamının "resesyon olmadığını" söyledi.

Slovakya'da yayınlanan Hospodarske gazetesine konuşan Mersch, büyümede görülen yavaşlamanın, ECB tarafından yapılan öngörüler kapsamında olduğunu, bu nedenle ECB'nin bu gelişmeye politikaları çerçevesinde bir tepki geliştirmesine gerek olmadığını vurguladı.

Mersch, "Şu anda olan, olmasını beklediğimiz şey. Beklenen yavaşlama geldi  ve buna vereceğimiz yanıtı düşünmemiz gerekmiyor. Temel göstergeler  değişmedi ancak siyesi belirsizlik arttı" dedi.

ECB Başkanı Mario Draghi de, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmada, Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlamanın, Birlik dışında gelişen ters rüzgarların da etkisiyle, "beklenenden daha uzun sürebileceği" uyarısı yaptı.

Draghi bu zayıflıkta Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlamasının da aralarında olduğu küresel etkenlerin kayda değer bir etkisinin olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Şu anda beklentilerimizden daha zayıf veriler alıyoruz. Orta vadede Euro Bölgesi içindeki fiyat baskısının artırılmasının ve manşet enflasyon gelişmelerinin  desteklenmesi için hala ciddi miktarda parasal teşviğe ihtiyaç var." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
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