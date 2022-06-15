ECB, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere planlanmamış toplantı yapacak

BERLİN (AA) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacak.

AA muhabirinin ECB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, faiz ve varlık alımlarına karar veren bankanın Yönetim Konseyi, bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacak. Toplantıda mevcut piyasa koşulları ele alınacak.

ECB'nin toplantı kararının, İtaya ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faiz farkının dün Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın üzerine çıkmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi Aralık 2013'ten bu yana ilk kez yüzde 4,2 seviyesine yükselmişti.

ECB, 9 Haziran'da yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali vermişti.

Öte yandan, ECB Yönetim Kurulunun Alman Üyesi Isabel Schnabel, dün yaptığı açıklamada, ECB'nin yüksek kamu borçlu Avro bölgesi ülkelerinin borçlanma maliyetlerindeki herhangi bir "düzensiz" patlama ile mücadele edeceğini söyledi.

Schnabel, "Gerektiğinde, para politikası aktarımını ve dolayısıyla birincil görevimiz olan fiyat istikrarını güvence altına almak için yeni araçlar tasarlayabileceğimize ve uygulayacağımıza şüphe yok." demişti.

ECB'nin piyasa gelişmelerini yakından izlediğini vurgulayan Schnabel, ancak ECB'nin şu anda ana görevinin, kabul edilemez derecede yüksek ve kalıcı enflasyonla mücadele etmek olduğunun altını çizdi.

ECB'nin önceden planlanmamış toplantı yapacağının açıklamasının ardından İtalya'nın 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş görülürken, avro/dolar paritesi yükselişe geçti.

Dün günü 1,0417'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1,0470 seviyesinden işlem görüyor.