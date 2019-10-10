Son Dakika Haberleri: ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı
Son Dakika Ekonomi ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı

ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı

37 dakika önce

ECB eylül ayı toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin "düşük büyüme ve enflasyon" karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.

ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı, System.String[]

ECB eylül ayı toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin "düşük büyüme ve enflasyon" karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:21 
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