ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı

ECB eylül ayı toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin "düşük büyüme ve enflasyon" karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.