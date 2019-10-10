ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı
37 dakika önce
ECB eylül ayı toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin "düşük büyüme ve enflasyon" karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.
ECB eylül ayı toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin "düşük büyüme ve enflasyon" karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:21
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