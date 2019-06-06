ECB'nin faiz kararı öncesi Avrupa piyasaları yatay
9 dakika önce
– Avrupa Hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde yatay.-FTSE yüzde 0.06 arttı,DAX yüzde 0.01 düştü veCAC bir değişim göstermedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
– Avrupa
Hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası
'nın (ECB) faiz kararı öncesinde yatay.
-FTSE yüzde 0.06 arttı,
DAX yüzde 0.01 düştü ve
CAC bir değişim göstermedi.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.07 değer kazanarak 1.1229'a yükselirken ve sterlin yüzde 0.06 değer kaybederek 1.2676 düzeyine geriledi.
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