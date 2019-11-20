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ECB'nin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporu

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek finansal risk alma, bankaların karlılığındaki yavaşlama belirtileri ve yüksek borç seviyesinin Avro bölgesinde yaşanan en büyük zorluklar olduğunu bildirdi.

ECB'nin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek finansal risk alma, bankaların karlılığındaki yavaşlama belirtileri ve yüksek borç seviyesinin Avro bölgesinde yaşanan en büyük zorluklar olduğunu bildirdi.

ECB, Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunu yayımladı.

Raporda, düşük faiz oranlarının ekonomik faaliyetleri desteklediğine fakat bunun yan etkilerinin olduğuna işaret edildi.

ECB raporunda, Avro Bölgesi'nde finansal istikrar ortamının zorlu kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, "Küresel ve Avro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümede aşağı yönlü riskler arttı ve finansal istikrarda zorluklar oluşturmayı sürdürdü." ifadesine yer verildi.

Raporda, yüksek finansal risk alma, bankaların karlılığındaki yavaşlama belirtileri ve yüksek borç seviyesi Avro bölgesinde yaşanan en büyük zorluklar arasında gösterildi.

Bankaların karlarına değinilen raporda, "Avro bölgesi bankalarının karlılık görünümleri ılımlı bir beklentiye rağmen daha da kötüleşti. Fakat net faiz, ücret ve komisyon gelirlerindeki artış devam etti." ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, düşük faizlerden kaynaklanan yüksek risk almalara dikkati çekerek, "Yetkililer, mümkün olduğunda kırılganlıkların büyümesini önlemek için mevcut araçları kullanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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