ECB : Pandemi varlık alımları piyasalarda paniği engelledi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane, euro bölgesi ekonomisinde istikrar için Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) önemli olduğuna işaret ederek, bu yolla aynı zamanda piyasalarda büyük bir paniğin de önüne geçilmiş olduğuna dikkat çekti.
Lane, varlık alımlarının aynı zamanda krizin ekonomi üzerinde etkilerini azaltma konusunda da, karşı olduğu faiz oranlarının düşürülmesinden daha etkili olduğuna inandığını vurguladı.
Lane, daha önce yaptığı bir açıklamada, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Haziran 2021'e kadar süreceğini söyledi.