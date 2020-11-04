Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen değişimlere uyum için, Avrupa Birliği'nin veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu "sabitcoin"lerin gerektiğini söyledi.

Stablecoin, genellikle değeri başka bir fiat para birimine ya da değerli bir varlığa sabitlenmiş yeni bir kripto para türüdür. Bu paralar, ABD doları, diğer kripto para birimleri, değerli metaller veya üçünün bir kombinasyonu gibi fiat para birimlerine sabitlenebilir.

Dijitalleşme sürecinin tersine çevrilemeyeceğini, tam tersine hız kazandığını vurgulayan AB yetkililerini, düzenleyici ve gözetim çerçevesini "Avrupa'nın devam eden dönüşümüne yanıt verecek şekilde" tamamlamaya çağıran Panetta, bu hazırlıkların Avrupa'nın ödeme ufkundaki dönüşüme ve yabancı oyuncuların genişleme potansiyeline yanıt verecek nitelikte olması gerektiğini vurguladı.Panetta'ya göre, tüm bu hazırlıkların yanında, nakit paranın da erişilebilir ve güvenilir ödeme aracı olarak korunması gerekiyor, "çünkü, dijital euro nakit paranın yerin almayacak, onun tamamlayıcısı olacak."