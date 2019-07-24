Son Dakika Haberleri: ECB: Para arzı büyümesi yüzde 4.5'e geriledi
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ECB: Para arzı büyümesi yüzde 4.5'e geriledi

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, geniş para arzı büyümesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 4.8 düzeyinden, yüzde 4.5 düzeyine geriledi.

ECB: Para arzı büyümesi yüzde 4.5'e geriledi, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, geniş para arzı büyümesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 4.8 düzeyinden, yüzde 4.5 düzeyine geriledi.
ECB'nin açıklamasına göre hanehalkı borçları Haziran ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 3.3 düzeyinde sabit kalırken, hanehalkı mevduat hesapları yüzde 0.1 artışla yüzde 5.8'e yükseldi. Finansal kuruluşların mevduat hesapları yüzde 0.3 artışla yüzde 5.7'ye yükselirken, finansal olmayan kuruluşların mevduat hesapları aylık yüzde 0.8 düştü.


- İstanbul
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:01 Kaynak: DHA
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