ECB: Para arzı büyümesi yüzde 4.5'e geriledi
1 saat önce
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, geniş para arzı büyümesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 4.8 düzeyinden, yüzde 4.5 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:01 Kaynak: DHA
– Avrupa Merkez Bankası
'nın (ECB) verilerine göre, geniş para arzı büyümesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 4.8 düzeyinden, yüzde 4.5 düzeyine geriledi.
ECB'nin açıklamasına göre hanehalkı borçları Haziran ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 3.3 düzeyinde sabit kalırken, hanehalkı mevduat hesapları yüzde 0.1 artışla yüzde 5.8'e yükseldi. Finansal kuruluşların mevduat hesapları yüzde 0.3 artışla yüzde 5.7'ye yükselirken, finansal olmayan kuruluşların mevduat hesapları aylık yüzde 0.8 düştü.
- İstanbul
Türkiye Varlık Fonundan Milli Piyango ihalesi duyurusu: Değerlendirmeler devam ediyor Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Son dakika! Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu