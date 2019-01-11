Ecb: Petrol Fiyatlarında Düşüş ve Mali Teşvikler Yukarı Yönlü Riskler
1 saat önce
– Euro Bölgesi para politikası belirleyicileri ekonomik büyümeyi, piyasa istikrarı ve işletme masraflarını etkileyecek olan, kar beklentilerinin kötüleşeceğinin öngörülmesi ve ticaret gerginlikleri gibi faktörler konusunda uyarıda bulundular.
– Euro Bölgesi para politikası belirleyicileri ekonomik büyümeyi, piyasa istikrarı ve işletme masraflarını etkileyecek olan, kar beklentilerinin kötüleşeceğinin öngörülmesi ve ticaret gerginlikleri gibi faktörler konusunda uyarıda bulundular. Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Aralık
ayı toplantısında, ekonomik risklerin zarar olasılığı yönüne döndüğü belirtildi. İtalya
hükümeti, Avrupa Birliği
tarafından gelebilecek yaptırımlar konusunda risk alırken, Fransa
asgari ücreti artırıyor ve vergi indirimi hazırlıyor. ECB, genel hükümet açığı oranının 2021 yılına kadar artacağını tahmin ettiğini belirtiyor.. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:06 Kaynak: DHA
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