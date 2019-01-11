Son Dakika Haberleri: Ecb: Petrol Fiyatlarında Düşüş ve Mali Teşvikler Yukarı Yönlü Riskler

Ecb: Petrol Fiyatlarında Düşüş ve Mali Teşvikler Yukarı Yönlü Riskler

1 saat önce

– Euro Bölgesi para politikası belirleyicileri ekonomik büyümeyi, piyasa istikrarı ve işletme masraflarını etkileyecek olan, kar beklentilerinin kötüleşeceğinin öngörülmesi ve ticaret gerginlikleri gibi faktörler konusunda uyarıda bulundular.

Ecb: Petrol Fiyatlarında Düşüş ve Mali Teşvikler Yukarı Yönlü Riskler, System.String[]
– Euro Bölgesi para politikası belirleyicileri ekonomik büyümeyi, piyasa istikrarı ve işletme masraflarını etkileyecek olan, kar beklentilerinin kötüleşeceğinin öngörülmesi ve ticaret gerginlikleri gibi faktörler konusunda uyarıda bulundular.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık ayı toplantısında, ekonomik risklerin zarar olasılığı yönüne döndüğü belirtildi.

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği tarafından gelebilecek yaptırımlar konusunda risk alırken, Fransa asgari ücreti artırıyor ve vergi indirimi hazırlıyor. ECB, genel hükümet açığı oranının 2021 yılına kadar artacağını tahmin ettiğini belirtiyor.. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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