Son Dakika Haberleri: Ecb Politika Faizini Yüzde 0.0 Düzeyinde Sabit Tuttu

Ecb Politika Faizini Yüzde 0.0 Düzeyinde Sabit Tuttu

1 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlediği para politikası toplantısı sonucunda, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.0'da sabit tuttu.

Ecb Politika Faizini Yüzde 0.0 Düzeyinde Sabit Tuttu, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlediği para politikası toplantısı sonucunda, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.0'da sabit tuttu.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, para politikası toplantısı sonucunda, politika faizi yüzde 0.0, marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi yüzde eksi 0.40 düzeyinde sabit tutuldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Ekonomi
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