Son Dakika Haberleri: Ecb Politika Faizini Yüzde 0.0 Düzeyinde Sabit Tuttu (2)

Ecb Politika Faizini Yüzde 0.0 Düzeyinde Sabit Tuttu (2)

1 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlediği para politikası toplantısı sonucunda, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.0'da sabit tuttu.

Ecb Politika Faizini Yüzde 0.0 Düzeyinde Sabit Tuttu (2), System.String[]
– Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlediği para politikası toplantısı sonucunda, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.0'da sabit tuttu.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, para politikası toplantısı sonucunda, politika faizi yüzde 0.0, marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi yüzde eksi 0.40 düzeyinde sabit tutuldu.

ECB'den yapılan açıklamada, faiz oranlarının en azından 2019 yılının yaz aylarına kadar devam edeceği ve enflasyon düzeyini yüzde 2.0'a yakın ya da altında tutmak için faiz oranlarını gerektiği süre boyunca sabit tutacağını açıkladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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