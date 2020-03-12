ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu - Son Dakika Ekonomi

ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu

7 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu.

ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.


Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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