ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu (2) - Son Dakika Ekonomi

ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu (2)

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu.

ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu (2), System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu.

ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.

ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini de düşüeceğini açıkladı.

Merkez bankası buna ek olarak devlet ve şirket tahvili alım programının büyüklüğünü geçici bir süre 120 milyar euro artırdı.

Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, hükümetleri Covid-19 salgını karşısında "zamanında harekete geçmeye" çağırdı. Covid-19 salgınının "kaydadeğer ekonomik etkisi" olacağını da vurgulayan Lagarde, "virüse karşı azimli ve koordineli yanıt verilmesi gerektiğini" vurguladı.


- İstanbul
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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