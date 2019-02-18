Son Dakika Haberleri: Ecb/rehn: Yavaşlamanın Ne Kadar Süreceğini Bekleyip Görmeliyiz

Ecb/rehn: Yavaşlamanın Ne Kadar Süreceğini Bekleyip Görmeliyiz

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası Üyesi Olli Rehn, Euro Bölgesi ekonomisinin zayıflamakta olduğuna dikkat çekerek, yavaşlama döneminin ne kadar süreceğini bekleyip görmek gerektiğini vurguladı.

Ecb/rehn: Yavaşlamanın Ne Kadar Süreceğini Bekleyip Görmeliyiz, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası Üyesi Olli Rehn, Euro Bölgesi ekonomisinin zayıflamakta olduğuna dikkat çekerek, yavaşlama döneminin ne kadar süreceğini bekleyip görmek gerektiğini vurguladı.

Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesine konuşan Rehn, "Evet, en son gelen veriler Euro Bölgesi ekonomisinde zayıflamaya işaret ediyor" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışma gibi Euro Bölgesi dışındaki büyük belirsizliklerin bu zayıflamada etkili olduğunu belirten Rehn, bunun yanrı sına Brexit konusundaki belirsizlik, Fransa'daki protesto gösterileri, İtalya yaşanan bütçe krizi ve Almanya'da sanayi üretiminde yavaşlamanın Euro Bölgesi ekonomisini zayıflattıklarını vurguladı.

Piyasa katılımcılarının geleceki faiz artırımları için beklentilerini 2020'ye öteledikleri hatırlatılar Rehn, piyasadadaki gelişmeler konusunda yorum yapmayacağını belirtmekler birlikte, "Para politikamız açık; faiz lerin para politikası hedefine ulaşana kadar cari seviyede kalacağını söyledik" diye anımsattı.

Son dönemde yaşanan ücret artışlarının çekirdek enflasyona etkisinin olmadığını da vurgulayan Rehn, enflasyon içinde ekonomideki zayıf büyüme döneminin ne kadar süreceğini bekleyip görmek gerektiğini ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:25 Kaynak: DHA

Kilo Vermek, Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona, Ajax'tan De Ligt'i 75 Milyon Euroya Transfer Ediyor Milan'ın 35 Milyon Euroluk Transferi Krzysztof Piatek Durdurulamıyor

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ecb/rehn: Yavaşlamanın Ne Kadar Süreceğini Bekleyip Görmeliyiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]