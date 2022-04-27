ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı

27.04.2022 15:41
ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası ile oluşturulan repo hatlarının 9 ay uzatıldığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası ile oluşturulan repo hatlarının 9 ay uzatıldığını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik Romanya Merkez Bankası için açılan 4,5 milyar avroluk repo imkanının 15 Ocak 2023'e uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2020'de oluşturulan repo hattının 31 Mart 2022'de sona erdiği belirtilerek, uzatılan hattın amacının, Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik gerilimler bağlamında merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

YORUMLAR
500
Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları tedirgin etti: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş Esen öğretmenin mozaik projesiyle 5 ülkeden öğrenciler Gaziantep'te buluştu Esen öğretmenin mozaik projesiyle 5 ülkeden öğrenciler Gaziantep'te buluştu

Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Romanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:49:06. #1.13#
SON DAKİKA: ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement