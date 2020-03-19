ECB salgına karşı 750 milyar euroluk tahvil alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB salgına karşı 750 milyar euroluk tahvil alacak - Son Dakika Ekonomi

ECB salgına karşı 750 milyar euroluk tahvil alacak

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı.

ECB salgına karşı 750 milyar euroluk tahvil alacak, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı.

ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptığı açıklamada, gerektiğinde zor duruma düşen şirketlerin kamulaştırılabileceğini vurguladı ve Merkez Bankası'nı çok hızlı önlem almaya çağırdı.


Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:31 Kaynak: DHA

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