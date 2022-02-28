ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir - Son Dakika
Üye Girişi

ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir

28.02.2022 09:30
ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı ??yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı ??yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar avro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sberbank Europe AG ve iştiraklerinde, jeopolitik gerilimlerin itibar etkisinin bir sonucu olarak önemli mevduat çıkışları görüldü." denildi.

Bunun söz konusu bankalarda likidite pozisyonunun bozulmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, bu bankalarda likiditede pozisyonunu düzeltmek için mevcut hiçbir önlem olmadığı vurgulandı.

Bu arada, Sberbank Europe AG'nin Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Bosna-Hersek de dahil olmak üzere Avrupa bankacılık birliği dışında da yan kuruluşları bulunuyor.

AB'de mevduat sahibi başına mevduat garantisi 100 bin avro.

Washington yönetimi, geçen hafta Sberbank dahil olmak üzere Rusya'nın 5 bankasına Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Neden şimdi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Neden şimdi?

Slovenya, Ukrayna, Europe, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: ECB: Sberbank Europe batış noktasında, yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement