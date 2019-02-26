Son Dakika Haberleri: Ecb Şef Ekonomisti Pra Politikası Önlemlerini Savundu

Ecb Şef Ekonomisti Pra Politikası Önlemlerini Savundu

4 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) şef ekonomisti Philip Lane, Salı günü yaptığı açıklamada makroekonomik verilere odaklanmanın faiz oranı belirleyicilerine esnek bir yaklaşım şansı sunabileceğini söyledi.

Ecb Şef Ekonomisti Pra Politikası Önlemlerini Savundu, System.String[]
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) şef ekonomisti Philip Lane, Salı günü yaptığı açıklamada makroekonomik verilere odaklanmanın faiz oranı belirleyicilerine esnek bir yaklaşım şansı sunabileceğini söyledi.

Briksel'de konuşan Lane, işgücü piyasasının dirençli olduğunu ve ödeme büyümesi beklentilerinin daha yukarıya taşınabileceğini belirtti.

Politika yapıcıların cephanesinin henüz bitmediğini söyleyen Lane, güncel önlemleri değiştirmek için bir sebep olmadığını söyledi ve bankaların faiz oranlarının düşmesi halinde zarar edeceklerini ekledi.

Güncel para politikasının sınırlı ekonomik revizyonlara dayanabileceğini söyleyen Lane, Avrupa'nın kırılgan bir durumda olmadığını belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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