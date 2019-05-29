Son Dakika Haberleri: ECB: Sıkıntılı dönemler piyasadaki uçuculuğu arttırır
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ECB: Sıkıntılı dönemler piyasadaki uçuculuğu arttırır

1 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek düzeyde borcu olan şirketler ve ülkelerin ekonomik büyüme konusunda "kalıcı aşağı yönlü risklerle" karşı karşıya olduğunu açıkladı ve bilanço tablolarını destekleyecek önlemler almaları konusunda uyardı.

ECB: Sıkıntılı dönemler piyasadaki uçuculuğu arttırır, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek düzeyde borcu olan şirketler ve ülkelerin ekonomik büyüme konusunda "kalıcı aşağı yönlü risklerle" karşı karşıya olduğunu açıkladı ve bilanço tablolarını destekleyecek önlemler almaları konusunda uyardı.
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, altı aylık Finansal İstikrar Görünümü'nde sıkıntılı dönemlerde finansal istikrarın tehlike altında olduğunu belirtti.
ECB raporunda, yapısal reform eksiklikleri, banka karlılığı konusundaki zayıf beklentilerin ardındaki ana etken olarak gösterilirken, söz konusu risklerin "ticari gerilimlerin artması" da dahil olmak üzere gerçekleşmesi durumunda uçuculuk ihtimalini artıracağı vurguladı.
Yetkililer teminata bağlanmış krediler piyasasının büyük ölçüde genişlediğinden dolayı kurumsal kazanca maruz kaldığını belirtilirken, hükümetlerin, finansman maliyetlerindeki potansiyel artışın, borç sürdürülebilirliğine ve mali açık sorunlarına etkilerini dikkate almaları gereğine işaret edildi. ECB, Euro Bölgesi'ndeki bankaların hala güçlü sermaye yeterliliğine sahip olduklarını, ancak yatırımcıların talep ettiği yüzde 8.0 ila yüzde 10'luk bir geri dönüşün gerçekleşmediğini açıkladı.
ECB açıklamasında, "Daha fazla fonun kaldıraç oranını arttırdığı ve orantılı olarak daha yüksek kredi riskine sahip yüksek getirili varlıklara maruz kaldıklarına dair işaretler var. Finansal varlıkların ani bir şekilde yeniden fiyatlandırılması büyük çıkışları tetikleyebilir ve muhtemelen yatırım fonlarıyla zorunlu varlık satışlarına neden olabilir" denildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:50 Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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