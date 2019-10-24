ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi
49 dakika önce
Politika faizinin yüzde 0.00, marjinal borçlanma faizinin yüzde 0.25 ve mevduat faizinin yüzde -0.50 olarak kalmasına karar verildi.
Politika faizinin yüzde 0.00, marjinal borçlanma faizinin yüzde 0.25 ve mevduat faizinin yüzde -0.50 olarak kalmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:14
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