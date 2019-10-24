Son Dakika Haberleri: ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi
Son Dakika Ekonomi ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi

ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi

49 dakika önce

Politika faizinin yüzde 0.00, marjinal borçlanma faizinin yüzde 0.25 ve mevduat faizinin yüzde -0.50 olarak kalmasına karar verildi.

ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi, System.String[]

Politika faizinin yüzde 0.00, marjinal borçlanma faizinin yüzde 0.25 ve mevduat faizinin yüzde -0.50 olarak kalmasına karar verildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi
İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi Kuruluş Osman dizisinin çarşamba günü yayınlanması için Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılıyor Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:04:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]