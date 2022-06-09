ECB tahvil alımlarını sonlandırdı, temmuz ve eylülde faiz artışları için sinyal verdi - Son Dakika
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ECB tahvil alımlarını sonlandırdı, temmuz ve eylülde faiz artışları için sinyal verdi

09.06.2022 15:43
ECB tahvil alımlarını sonlandırdı, temmuz ve eylülde faiz artışları için sinyal verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Piyasada ECB'nin faiz oranlarında bir değişlik yapması beklenmiyordu.

Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının Temmuz 2022'de biteceği aktarılan açıklamada, temmuz ayı için 25 baz puan faiz artışının değerlendirildiği belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin eylülde de faiz oranlarında tekrar artış öngördüğüne yer verilen açıklamada, artış miktarının güncel orta vadeli enflasyonun görünümüne bağlı olacağı vurgulandı.

"Orta vadeli enflasyon görünümü ısrarcı veya bozulursa eylül toplantısında daha büyük bir artış uygun olacaktır" denilen açıklamada, eylül ayından sonra kademeli faiz artışı olacağına işaret edildi.

ECB, enflasyon tahminlerini artırdı

ECB, 2022 ve gelecek 2 yıl için enflasyon tahminlerini de yayımladı. Bu yıl için enflasyon tahminini mart ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 6,8'e yükseltti.

Yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olan ECB, gelecek yıl enflasyon tahminini yüzde 2,1'den yüzde 3,5'e, 2024 için de yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e çıkardı.

ECB'nin varlık alımları ve faiz oranlarındaki rota değişikliğinin nedeni olarak "Avro Bölgesi'ndeki yüksek enflasyonun ECB'yi baskı altına alması" gösterilirken, Avro Bölgesi'nde enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle mayısta yıllık bazda yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ECB, bugünkü kararıyla rekor enflasyonla mücadele için 10 yılı aşkın süre sonra ilk faiz artışı için önemli bir adım atmış oldu. Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımları haziranda 20 milyar avro olarak devam ediyordu.

11 yıldır faiz artırmayan ECB, mevduat faizini 2014'ten beri ekside tutuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ECB tahvil alımlarını sonlandırdı, temmuz ve eylülde faiz artışları için sinyal verdi - Son Dakika

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