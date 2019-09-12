"ecb teşvik paketi euroyu daha da güçlendirebilir"

Bank of America Merrill Lynch ve Goldman Sachs ekonomistleri, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) parasal politikalara yönelik gelecek yeni hamlelerin euroyu güçlendireceğini öngörüyor.

Analistler, ECB'nin Perşembe günü beklentilere paralel olarak parasal gevşemeye yönelik yeni önlemler almasının euroyu güçlendirebileceğini ve bankaların müşterilerine euroya yönelik bahislerini azaltma uyarısı yapabileceğini belirttiler.

The Financial Times'da yer alan haberde, vadeli işlemler piyasasının yüzde eksi 0.4 düzeyinde olan mevduat faizinde 0.15 yüzde puan indirime gidilmesini beklediği, bunun yanında bankanın varlık satın alım programını yeniden başlatmasının da yüksek oranda öngörüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Bank of America Merrill Lynch Avrupa ekonomisti Ruben Segura-Cayuela, "ECB toplantısından hayal kırıklığı risklerine karşılık olarak euro daha da güçlenebilir" dedi.

Goldman Sachs Ekonomisti George Cole de bankanın özellikle tahvil alımları ve mevduat faizi indirimine yönelik söz konusu riskleri "sürekli olarak değerlendirdiğini" belirtti. Cole ayrıca, ECB'den açıklanması beklenen teşvik paketinin boyutu, zamanlaması veya "gerçekleşme olasılığı" kapsamında kolayca hayal kırıklığına uğratabileceğini söyledi.

Büyük bir teşvik paketinin beklentileri karşılayamayabileceğine dikkat çeken Cole, "Gelecek dönemde beklentilerimize paralel bir sonucun euroyu dolar karşısında daha da zayıflatacağından artık emin değiliz" dedi.