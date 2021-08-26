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ECB tutanakları: Üyeler faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmeyi tartıştı - Son Dakika

ECB tutanakları: Üyeler faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmeyi tartıştı

26.08.2021 17:40
ECB tutanakları: Üyeler faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmeyi tartıştı, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmenin revize edilmesinin ihtiyacına vurgu yaptığını ortaya koydu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmenin revize edilmesinin ihtiyacına vurgu yaptığını ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 21-22 Temmuz'da Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, varlık alım programlarının mevcut konjonktürde devam etmesini istediği ve faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirme dahil bankanın yeni stratejisinin uygulanması konusunda çok yoğun bir tartışma yaşadıkları ortaya çıktı.

Tutanaklar, üyelerin, fiyat artışları ve enflasyonu yakından takip ettiklerini ve yeni sözle yönlendirmede ECB'yi kredibilitesini zedeleyebilecek uzun politika taahhüdüne zorlamasından endişe duyduklarını ortaya koydu.

Üyelerin faiz oranlarında yeni bir sözle yönlendirme üzerinde tartıştığı aktarılan tutanaklarda, üyelerin faiz oranlarına ilişkin yönlendirmenin revize edilmesinin gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Tutanaklarda, "Üyelerin büyük bir çoğunluğu, revize edilmiş sözle yönlendirme teklifini destekleyebileceklerini belirtti. Aynı zamanda, birkaç üye revize edilen sözle yönlendirme teklifinin endişelerini yeterince ele almadığı için çekincelerini sürdürdü." ifadesine yer verildi.

Alman ve Belçikalı merkez bankası başkanlarının faiz oranların artmayacağını öngören sözle yönlendirmelere karşı çıktığı tutanaklarda yer aldı.

Üyelerin, Delta varyantının ekonomiye etkisine karşı endişelerini dile getirdiğinin anlatıldığı tutanaklarda, varyantın, ekonomik toparlanmada yeni belirsizlikler ortaya çıkardığı ifade edildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, tutanaklara ilişkin değerlendirmesinde, "En son ECB tutanakları, en azından temmuz ayında ECB'nin aklındaki tek şeyin yeni sözle yönlendirme olduğunu ve varlık alımlarının azaltılması olmadığını doğruluyor. 2021 yazı açıkça güvercinlerin yazı oldu." ifadesini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası, Frankfurt, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB tutanakları: Üyeler faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmeyi tartıştı - Son Dakika


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