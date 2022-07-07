ECB üyeleri haziran toplantısında "daha büyük faiz artırımı yapılmasını" tartıştı - Son Dakika
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ECB üyeleri haziran toplantısında "daha büyük faiz artırımı yapılmasını" tartıştı

07.07.2022 16:40
ECB üyeleri haziran toplantısında "daha büyük faiz artırımı yapılmasını" tartıştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun bir süre kalıcı olmasını ve temmuzda daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını masaya yatırdığını ortaya koydu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun bir süre kalıcı olmasını ve temmuzda daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını masaya yatırdığını ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 8-9 Haziran'da Amsterdam'da gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin çoğunun bu ay yapılacak para politikası toplantısında ana faiz oranlarını yüksek ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda 25 puan artırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

Tutanaklarda, bazı üyelerin ise ECB'nin 25 baz puanlık bir artışa "koşulsuz bir taahhüt" vermemesi gerektiğini değerlendirerek temmuzda daha büyük bir faiz artışı için "kapıyı açık tutmayı" savundukları ortaya kondu.

ECB tutanaklarında, üyelerin ECB'nin eylül toplantısında daha büyük bir faiz artışına işaret etmesi konusunda fikir birliği içinde olduğu belirtilerek, "Yönetim Konseyi, bu noktada eylül toplantısına ilişkin beklentileri konusunda daha net olmalı ve özellikle ECB'nin ana faiz oranlarında 25 baz puandan fazla bir artışa kapıyı açık bırakmalı." ifadesi kullanıldı.

Tutanaklarda, temmuz ayı faiz toplantısı için orta vadeli enflasyon görünümünü önemli ölçüde etkileyecek yeni bilgilerin bulunması halinde ECB Yönetim Konseyi'nin faiz artırımının kapsamını ayarlama konusunda takdir yetkisini elinde tutması gerektiği belirtildi.

Söz konusu toplantının tutanaklarında, yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Avro Bölgesi'nde tahvil getirilerinde ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştirmek için bir çağrı yapıldığı belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin 21 Temmuz'daki para politikası toplantısında yeni bir ayrışma önleme aracının dizayn edilmesini ayrıntılı olarak masaya yatırması bekleniyor.

Haziran ayındaki para politikası toplantısında ECB, Avro Bölgesi'nde enflasyonun devam eden yükselişi nedeniyle yıllarca süren ultra gevşek para politikasından vazgeçeceğini açıklayarak, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali vermişti.

11 yıldır faiz artırmayan ECB, mevduat faizini 2014'ten beri ekside tutuyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.

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Kaynak: AA

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