Son Dakika Haberleri: Ecb üyesi visco teşvik önlemlerini destekliyor
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Ecb üyesi visco teşvik önlemlerini destekliyor

1 saat önce

İtalya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Ignazio Visco, ECB teşvik önlemleri almasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Ecb üyesi visco teşvik önlemlerini destekliyor, System.String[]

İtalya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Ignazio Visco, ECB teşvik önlemleri almasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Visco, Lanciano'da katıldığı bir konferansta enflasyonun yüzde 2.0'lik hedefe yakın fakat bu düzeyin altında dengede tutmak için söz konusu kararın gerekli olduğunu belirtti.

Visco, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Ekonomik yavaşlama ve düşük enflasyona yönelik risklerle enflasyonda kalıcı düşüş beklentisi oluşmaması ve deflasyon tehdidinin yeniden ortaya çıkmaması için mücadele etmeliyiz."

ECB Başkanı Mario Draghi, ECB'nin faiz indirimi kararının düşük enflasyona paralel olarak verildiğini söylemişti.

Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
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