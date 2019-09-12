Son Dakika Haberleri: ECB varlık alım programına başladı, faizleri düşürdü
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ECB varlık alım programına başladı, faizleri düşürdü

2 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını azalttı ve varlık alım programına başladı.

ECB varlık alım programına başladı, faizleri düşürdü, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını azalttı ve varlık alım programına başladı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, mevduat faiz oranlarını 10 baz puan düşürme kararı aldığı ve mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, politika faizinin sıfır ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi.

ECB'nin varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu programın gerektiği sürece devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerin anaparalarıyla yeniden yatırıma devam edileceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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