Son Dakika Haberleri: Ecb: varlık satın alım programı 1 kasım'da yeniden başlıyor
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Ecb: varlık satın alım programı 1 kasım'da yeniden başlıyor

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi 10 baz puan düşüşle yüzde eksi 0.50'ye indirmesinin yanında, varlık satın alım programının (APP), aylık 20 milyar euro ile 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Ecb: varlık satın alım programı 1 kasım'da yeniden başlıyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi 10 baz puan düşüşle yüzde eksi 0.50'ye indirmesinin yanında, varlık satın alım programının (APP), aylık 20 milyar euro ile 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada varlık satın alım programının yeniden uygulamaya konulmasıyla "faiz oranlarının beraberinde getirdiği etkileri sağlamlaştırmanın" hedeflendiği belirtildi. APP altında alınan vadeli menkul kıymetlerden gelen ödemelerin de ECB faizleri artırana kadar yeniden yatırımına devam edileceği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Çeyrek dönem bazında değerlendirilen Hedefli Uzun Vadeli Refinansman'a (TLTRO III) yönelik belirlenen kurallar, bankalara uygun borç verme koşulları sağlanması, para politikasının rahatça uygulanması ve para politikasına uygun duruşunun desteklenmesi için değiştirilecek."

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
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