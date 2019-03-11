Son Dakika Haberleri: Ecb/vasle: Ticari Gerilimler Euro Bölgesi İçin En Büyük Risk

Ecb/vasle: Ticari Gerilimler Euro Bölgesi İçin En Büyük Risk

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, küresel ticarette sınırlamaların Euro Bölgesi için en büyük risk olduğunu söyledi.

Ecb/vasle: Ticari Gerilimler Euro Bölgesi İçin En Büyük Risk, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, küresel ticarette sınırlamaların Euro Bölgesi için en büyük risk olduğunu söyledi.

Slovenya'da yayınlanan Delo gazetesine konuşan Vasle, "Büyük küresel güçler arasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş şekilde ticarete sınırlamalar getirme trendi var. Bu, Slovenya ve Euro Bölgesi için en büyük risk" dedi.

Böyle bir ortamda Brexit'in işleri daha da kötüleştirebileceğini işaret eden Vasle, Brexit'in negatif etkilerinin Euro Bölgesi'ne yatırımlar üzerinde görülebileceğini de vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:44 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Slovenya, Ekonomi
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