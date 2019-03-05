Son Dakika Haberleri: Ecb ve Boe Arasında Döviz Takas Anlaşması İmzalandı

Ecb ve Boe Arasında Döviz Takas Anlaşması İmzalandı

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) arasında döviz takas (swap) anlaşması imzalandı.

Ecb ve Boe Arasında Döviz Takas Anlaşması İmzalandı, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) arasında döviz takas (swap) anlaşması imzalandı.

ECB'den yapılan açıklamada, bu anlaşmanın likidite imkanının artırılmasına katkıda bulunacağı ve BoE'nin, haftalık olarak İngiltere bankalarına avro cinsinden borç vereceği belirtildi.

Açıklamada, BoE'nin, aynı zamanda sterlin karşılığında ECB'den avro alabileceği ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Avro Sistemi'nin, ihtiyaç olması halinde Avro Bölgesi'ndeki bankalara sterlin vermeye hazır olacağı bildirildi.

ECB'nin BoE ile yakın çalışarak piyasa koşullarını dikkatlice izleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu etkinleştirme, BoE'nin likidite sigortası temininde ilave esneklik sağlamada, hanehalklarına ve şirketlere hizmet veren piyasaların işleyişini desteklemede ihtiyati bir adım." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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